تأكيدا لـ«المال»..مصر الجديدة للإسكان تفصح عن ثلاثة عروض كبرى لتطوير هليوبارك

أفصحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، اليوم الأربعاء، عن تلقيها ثلاثة عروض من شركات كبرى لتطوير مشروع هلبوبارك بمدينة القاهرة الجديدة ،وذلك تأكيدا لما نشرته “المال”.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح للبورصة المصرية، إن العروض الثلاثة مقدمة من شركات حسن علام العقارية وماجد الفظيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى وجار دراستها من الناحية المالية والفنية والمفاضلة بينهم.

وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.

وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى 27 يوليو ، والأخرى إلى 9 أغسطس الجارى.

وعلمت (المال ) من مصادر مطلعة أن عشر شركات تطوير عقارى سحبت كراسة شروط المناقصة ،بينما تقدمت ثلاثة فقط بعروض رسمية .

وشملت قائمة العشر الشركات: ماجد الفطيم العقارية ،ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المراسم الدولية للتطوير العمراني، طيبة لإدارة الأصول العقارية (لافيستا).

كما شملت ، حسن علام العقارية، محمد على السويلم –ماسكو- السعودية،السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار –سوديك- مصر إيطاليا للاستثمار العقاري،ماجد الفطيم العقارية.

مصر الجديدة للإسكان : تطوير هليوبارك بنظام المشاركة فى الإيرادات

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 ديسمبر الماضى – بشكل مبدئى- على طرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك للاستغلال بنظام المشاركة فى الإيرادات مع شركات التطوير العقارى .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (31 ديسمبر)، إن مجلس الإدارة فوض العضو المنتدب لمخاطبة المكاتب المتخصصة لإعداد كراسة الشروط للأزمة تمهيدا للعرض على المطورين العقاريين.

وكلفت مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى وقت لاحق شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى للقيام بدور مستشار التطوير والمزايدة.

ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

وقال تامر محمد ناصر العضو المنتدب فى وقت سابق إن مصر الجديدة تلقت عروضا مبدئية للشراكة على مساحة تتراوح بين 1000 إلى 1200 فدان في مشروع هليو بارك.

كما وافق مجلس الإدارة بنفس الجلسة على طرح 270 فدانا مخصصة للسكن بالمزاد العلنى بالحى العشرين من مدينة هيلوبوليس الجديدة.

مصر الجديدة باعت أراضى بمدينة هيلوبوليس بقيمة 122 مليون جنيه

وأفصحت مصر الجديدة للإسكان فى 8 مارس الماضى، عن بيع ثلاث قطع أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بحى مصر الجديدة في مزاد علني بقيمة 122 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (8 مارس الماضى) إن هذا المزاد شهد بيع قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة 109 ملايين جنيه تقريبا.

كما باعت الشركة قطعتى أرض من المساحات المتبقية بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 13 مليون تقريبا.

وأعلنت مصر الجديدة فى وقت سابق عن بيع 15 قطعة أرض بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة في مزاد علني 4 مارس بقيمة إجمالية 171 مليون جنيه.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح للبورصة 5 مارس إن هذا المزاد شهد بيع 15 قطعة أرض من إجمالي 21 قطعة مطروحة بمنطقة شيراتون بنسبة إنجاز 81%.

وتمتلك “مصر الجديدة” قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5407 أفدنة، تعادل 22.7 مليون متر مربع.

وقالت الشركة إن هذا الطرح يأتى فى إطار الخطة الإستراتيجية المعتمدة فى فبراير 2018، لبيع جزء بسيط من محفظة الأراضى المملوكة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.

مصر الجديدة تمتلك محفظة أراضٍ بقيمة 80 مليار جنيه

أراضى فضاء

وتمتلك مصر الجديدة محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لأسعار السوق بالمناطق المماثلة.

وباعت الشركة قطع أراضٍ جديدة بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، خلال مايو ويونيو 2020، بقيمة 136.8 مليون جنيه و133 مليون على التوالى فى إطار مزادات علنية.

كما باعت الشركة فى يناير الماضى 34 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعميربقيمة إجمالية 481 مليون جنيه.

وعقدت مصر الجديدة شراكة مع سوديك خلال السنوات الماضية لتنمية 655 فدانًا، ووضعت خطة إستراتيجية لاستثمار 2048 فدانًا أخرى.

وألغت مصر الجديدة فى مارس قبل الماضى (2020) خطة الاعتماد على شريك إدارى من الخارج ، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن مصر الجديدة للإسكان ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية.

وأضاف الوزير – فى تصريحات سابقة لجريدة «المال» – أن الشركة ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانا فى نيو هليوبوليس منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى تجميد خطة لطرح حصة 10% إضافية من أسهم «مصر الجديدة» فى البورصة، مضيفا أن الملامح الرئيسية للتطوير ستظهر خلال شهرين من خلال المكتب الاستشاري.

وأعلنت القابضة للتشييد والتعمير خلال العام الماضى عن استعدادها لطرح 25% من أسهمها بـ”مصر الجديدة” فى البورصة المصرية.

واشترت عدة شركات عقارية عاملة فى السوق العقارية المصرية كراسة الشروط التى طرحتها الشركة فى أكتوبر ونوفمبر 2019، لكنها لم تتقدم بعروض جدية للمشاركة فى نهاية المطاف.

وتعد «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتستحوذ القابضة للتشييد والتعمير على 72.2% من أسهم الشركة، بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة 27.6%، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 7 يوليو الماضى.