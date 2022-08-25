تأكيدا لـ«المال» .. قرار بتعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة وهبة الصيرفي نائبا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية ، وهبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة لمدة عام.

وكانت “المال” قد نشرت من مصادر مطلعة أن رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، والدكتور أحمد رستم، خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي – قطاع خبراء التمويل التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، مرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة البورصة خلفا للدكتور محمد فريد، الذي شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويضم مجلس إدارة البورصة المصرية حاليا في عضويته كلا من رانيا يعقوب، و أحمد أبوالسعد، وشوكت المراغي و هاشم السيد، و داليا السواح، زكية ابراهيم، طارق فايد.