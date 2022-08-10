تأكيدا لـ«المال».. «سيمنز» تتسلم أول 40 كيلومترا من مسار القطار السريع «العلمين - السخنة»

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بجولة تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع “القطار الكهربائي السريع”، ورافقه مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي ورئيس وقيادات هيئتي القومية للأنفاق والعامة للطرق والكباري.

حيث يأتي ذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات لتسليم شركة سيمنز العالمية أول 40 كيلو مترا من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع “العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم”، وذلك في نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من شهر أكتوبر القادم للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية من إشارات واتصالات ونظم تحكم في هذه المسافة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها تمهيدا لتدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع في 7 نوفمبر القادم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتم متابعة تقدم معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وتفقد وزير النقل والرئيس التنفيذي لسيمنز القطاع الأول من جسر السكة الذي سوف يتم تسليمه في أكتوبر القادم للاطمئنان على مدى جاهزية تسليم هذا القطاع في الموعد المحدد له لشركة سيمنز للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها.

متابعة المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة

كما تم متابعة المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار، والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول، والتي تحمي جوانب الجسر، وكذلك المحطات والاعمال الصناعية، التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والاخوار، التي تنفذها كبريات الشركات المصرية المتخصصة، وذلك بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لجميع مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي المهم.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته، أن هذه الجولة التفقدية مع الرئيس التنفيذي لسيمنز موبليتي لمواقع العمل تجسد مدى الحرص والاهتمام الكبير من الجانبين لإنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، ووفقا للضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها، خاصة أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

وزير النقل: المشروع سيتألف من 3 خطوط بطول 2000 كم

وأشار وزير النقل إلى أن المنظومة الجديدة ستتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، وأن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، وأن الخط الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.

وأضاف: منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

ومن جانبه قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: “نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر، وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين، وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد، ويساهم أيضًا هذا المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يوميا”.