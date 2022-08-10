تأكيدا لـ«المال» .. سايباد ترفع سعر الاستحواذ على 90% من أسهم «باكين» بسعر يتراوح بين 16.50 : 18.75 جنيه

رفعت شركة “سايباد للاستثمار الصناعي” بالفعل سعر عرض الأستحواذ على 90% من أسهم شركة “البويات والصناعات الكيماوية” بسعر يتراوح بين 16.50 : 18.75 جنيه وذلك تأكيدا لما نشرته المال أمس الثلاثاء .

وكانت “المال” نشرت أمس الثلاثاء أن سايباد للاستثمار الصناعي تدرس رفع سعر عرض شرائها 90% من أسهم باكين وذلك عقب تلقي الأخيرة عرض منافس من جانب شركة “سايبس العالمية” .

تجدر الإشارة إلى أن «باكين» أعلنت منذ أيام عن تلقيها عرض شراء على كامل أسهمها من جانب «سايبس العالمية»، بسعر مبدئى يتراوح من 17.5 إلى 18.5 جنيه للسهم وبحد أدنى %60 من الشركة، موضحة أن السعر النهائى مرهون ببدء إجراءات الفحص النافى للجهالة.

فيما كانت شركة «سايباد» قد تقدمت خلال يوليو الماضى، بعرض شراء على حوالى %90 من أسهم «باكين»، وبحد أدنى للتنفيذ نسبته %51 بسعر مبدئى يتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه للسهم وهو ما رفضه مجلس إدارة الأخيرة.

يذكر أن هيكل ملكية «باكين» ينقسم بواقع %44.63 لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و%10.52 لبنك مصر، و%7.73 لشركة «M N A» للاستثمار الصناعى، و%5.20 للمستثمر السيد صابر السيد حميد، والباقى أسهم حرة التداول فى السوق، وفقًا لآخر إفصاحات الشركة للبورصة المصرية.