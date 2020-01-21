تأكيدا لـ”المال” ..بالم هيلز توقع عقد قرض مع “الأهلي المتحد” بقيمة 505 ملايين جنيه

بالم هيلز تفصح عن تفاصيل قرض جديد حصلته عليه من الأهلي المتحد

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 505 ملايين جنيه مع البنك الأهلي المتحد مصر، بغرض سداد قيمة قرض آخر مع البنك العربي الأفريقي وذلك تأكيدا لما نشرته ” المال ” في وقت سابق.

وقالت بالم هيلز في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذا القرض سيتم استخدامه فى تمويل الرصيد المستحق للقرض القائم على مشروع بالم باركس، الذى حصلته عليه من البنك العربي الأفريقى فى وقت سابق.

وأضافت الشركة أنها حصلت على شروط مميزة من البنك الأهلي المتحد مقارنة بشروط التمويل الخاصة بالقرض السابق.

وقالت مصادر لـ”المال” فى 8 يناير الجاري إن شركة بالم هيلز دخلت فى مفاوضات للحصول على قرض بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون جنيه بهدف إعادة تمويل أرصدة مديونيات قائمة لصالح بنوك محلية.

وذكرت المصادر أن هذه المفاوضات تجري بشكل أساسي مع البنك الأهلي المتحد مصر، مشيرا إلى أن أجل القرض يصل إلى 5 سنوات.

بالم هيلز تصدر سندات بقيمة 776 مليون جنيه لسداد قروض

رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير

وأعلنت بالم هيلز للتعمير فى أكتوبر الماضى عن إتمام عملية إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 776 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال، وذلك بغرض استخدام حصيلتها فى سداد جزء من القروض الحالية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 22 أكتوبر الماضي، إن عملية التوريق تختص بـ582 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية (1،2).

كما تشمل الوحدات الداخلة فى عملية توريق بالم هيلز مشروعات أخرى مثل “هاسيندا باى” و”هاسيندا وايت 2″ و”بالم باركس”، و”بالم فالى”، و”ود فيل”، و”كاسكيد”، و”فيلج جيت”، و”هاسينداباى”.

وقالت الشركة إن هذه السندات تم اعتماد تصنيفاتها من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى “ميريس” ، مشيرة إلى أنها ستستخدم الجزء الأكبر من حصيلة العملية فى سداد بعض القروض الحالية.

ثروة : أصدرنا سندات لبالم هيلز بقيمة 2.4 مليار جنيه

وقالت شركة ثروة للتوريق إن إجمالي السندات التى أصدرتها لصالح بالم هيلز للتعمير بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه وهى أكبر محفظة فى السوق.

وحصلت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فى يوليو الماضي على أول ترخيص من نوعه في مصر بمجال هيكلة وإصدار الصكوك.

وقال يس منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة إن هذا الإصدار يعد الرابع فى مجال التوريق منذ بدء برنامج التوريق خلال العامين الماضين.

وتوقع منصور اتمام المزيد من عمليات التوريق خلال عام 2020 بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه تستخدم فى تسوية القروض.

وأشار منصور إلى أن شركته تجرى حاليا مناقشات مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية فيما يتعلق بتمويل طويل الأجل لمشروع بادية بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه.

وأصدرت بالم هيلز للتعمير فى 6 مارس الماضى سندات توريق لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 760 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة آنذاك إن هذه عملية التوريق تختص بـ670 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية(1،2)، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2.

وسبق للشركة الإعلان فى أغسطس 2017 عن إصدار سندات توريق لمحفظة أوراق قبض آجلة في حدود 700 مليون جنيه.

بالم هيلز تتعاقد مع شركة ألمانية لإدارة مشروع بادية

ووقعت الشركة فى 11 سبتمبر الماضى اتفاقية مع شركة “جوليس برجر” الألمانية، لإدارة تطوير المرحلة الأولى من مشروع “بادية” بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح للبورصة آنذاك إن شركة برجر الألمانية (جى بى أى) ستتولى جميع أنشطة الإدارة والإشراف على تطوير المرحلة الأولى من مشروع بادية بما فى ذلك إدارة ورصد جميع أنشطة المقاولين .

كما ستقوم الشركة بالعمل كمستشار للمشروع ، إضافة إلى إدارة التصميمات وإدارة برنامج التشييد والبناء، والتصنيع خارج الموقع، وعمليات النقل، وإعداد استراتيجية التطوير وتنفيذها، وإدارة التكاليف، وإدارة مراقبة الجودة، وإدارة الهندسة القيمية.

وتغطى المرحلة الأولى من مشروع بادية مساحة 332 فدانا من أصل 3000 فدان، وتشمل تلك المرجلة إنشاء وحدات سكنية ووحدات مستقلة بإجمالى مساحة بنائية قدرها 622 ألف متر مربع تقريبا.

كما تشمل إنشاء مدرسة دولية، مبان إدارية، ناد اجتماعى رياضى على مساحة بنائية قدرها 170 ألف متر تقريبا.. وتتوقع الشركة بدء تسليم تلك الوحدات خلال عام 2022.

أسست بالم هيلز للتعمير فى يناير 2005، وأدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، وتعمل الشركة ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى.

ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية (39.5%).ويو بي بي كابيتال للاستثمار (12.47%)، وياسين ابراهيم لطفى منصور (0.74%)، وحسن محمد حسن درويش (0.05%).اضافة إلى مساهمين آخرين .

ورفعت بالم هيلز رأسمالها المصدر فى يوليو 2018 من 4.6 مليار جنيه إلى 6.1 مليار، بزيادة قدرها 1.5 مليار عبر إصدار 769,6 مليون سهم عن طريق اكتتاب عام.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 906.8 مليون جنيه خلال 2018، مقابل صافى ربح بلغ 936.5 مليون جنيه في 2017.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال 2018 إلى 7.42 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 6.6 مليار جنيه في 2017.