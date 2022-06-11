تأكيدا لـ«المال».. القاطرة «سفيتزر السويس 3» الدنماركية وصلت بورسعيد ظهر اليوم

وصلت بورسعيد، ظهر اليوم السبت، القاطرة” سفيتزر السويس 3″، رافعة عَلَم دولة “St Vincent” بالبحر الكاريبي، استعدادًا للانضمام إلى أسطول قاطرات هيئة قناة السويس، بعد وصول شقيقتها القاطرة ”سفيتزر بورسعيد 3″، مايو الماضي ، بهدف توفير خدمة عالية الجودة للسفن العابرة من المجرى الملاحى.

وذلك في إطار التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس وشركة Svitzer الدنماركية- إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية، الخاص بمدّ تعاقدهما الموقَّع منذ عام 2019 ، بقاطرتين جديدتين، ليصبح إجمالى القاطرات فى العقد المبرم مع الهيئة إلى 6 قاطرات يقوم بتشغيلها 120 بحريًّا مصريًّا بمنتصف 2022.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للقاطرة 198 طنًّا من الوزن الساكن، وبطول 28.9 متر، وعرض 13 مترًا، وتم بناؤهما في شركة “Med Marine” التركية، والتي تمتلك أحواض بناء السفن، بموجب تعاقدها مع شركة Svitzer الدنماركية في فبراير الماضي.

يُذكر أن القاطرتين “السويس 1″ و”السويس2” شاركتا في عبور الوحدة ENERGEAN POWER لقناة السويس، في مطلع يونيو الحالي.

وانفردت “المال”، في عددها الصادر فبراير الماضي، بإطلاق اسم «بورسعيد 3» و«السويس 3» على القاطرتين.

والتى اتفقت عليها هيئة قناة السويس مع شركة «Svitzer»؛ لخدمة أعمال قطر سفن الحاويات العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد والمجرى الملاحي للقناة، وتصل مدة انتفاع الهيئة بالقاطرتين إلى 10 سنوات، وبقوة شدّ 70 طنًّا.

يُشار إلى أن «Svitzer» تعاقدت مع هيئة قناة السويس فى أواخر عام 2019، لتأجير القاطرتين «سفيتزر بورسعيد 1» و«بورسعيد 2» لخدمة منطقة شرق بورسعيد، ثم انضمت للتعاقد قاطرتا «سفيتزر السويس 1» و«سفيتزر السويس 2» فى ديسمبر 2021.

وتعدّ «Svitzer» إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية، وهى متخصصة فى توفير القاطرات للموانئ والممرات الملاحية، وتمتلك أسطولًا يصل إلى 110 سفن تعمل في سبعة موانئ و11 محطة في 12 دولة، بأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.