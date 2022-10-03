تأكيدا لـ«المال».. الصندوق السيادي السعودي يقتنص حصة في «بي تك»

أعلنت اليوم، شركة بي تك المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن استثمار جديد من قبل الشركة السعودية المصرية للاستثمار والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي السعودي وأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.



وكانت المال قد نشرت خبرا يوم 22 أغسطس الماضي باستهداف الصندوق السيادي السعودي الاستحواذ على حصة أقلية في بي تك.



ووفق بيان أصدرته بي تك اليوم، ستقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمار بشراء حصة أقلية ذات أهمية في شركة بي تك من صندوق شركاء التنمية الأفريقي الثاني ” ” African Development Partners II التابع لشركة شركاء التنمية الدولية “” Development Partners International وهي شركة استثمارية تهدف للاستثمار في الشركات بإفريقيا ذات معدلات النمو الكبيرة والتي تهدف لخلق أثر في المجتمعات ودعم الابتكار.

وصرح بهذه الشراكة الدكتور محمود خطاب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك قائلاً: “في السنوات الأخيرة، تمكنا من تحقيق إنجازات مهمة وتوسعات سريعة في أعمال التجارة الإلكترونية وزيادة عدد فروعنا ومراكز التوزيع وخدمات الصيانة، مع تعزيز قدراتنا الرقمية والتكنولوجية أيضاً، أنا فخور بالمدى الذي وصلت إليه شركة بي تك وأعتقد أن هناك المزيد الذي يمكننا تحقيقه وكل ذلك أصبح ممكناً بفضل فريقنا الرائع والتزامنا الثابت

بخدمة عملائنا ولقد كانت DPI شريكاً مميزاً منذ انضمامهم إلينا في عام 2016 مما ساعدنا على تطوير وتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز مكانتنا القوية في السوق ونهدف برفقة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إلى مواصلة التقدم في تحقيق طموحاتنا.

ومن جانبه صرح سفيان لحمر الشريك بشركة ” Development Partners) “International (DPIقائلاً: “يأتي التحول الذي شهدته بي تك كدليل على الرؤية طويلة المدي للدكتور محمود خطاب وتفخر شركة DPI بدعمها للدكتور محمود خطاب وفريقه لاستغلال الفرص في السوق المصرية وجعل رؤيته حقيقة وقامت DPI بالعمل عن قرب مع شركة بي تك لدعم خططها التوسعية وخلق تأثير إيجابي على المجتمع المحلي ولدينا ثقة كبيرة أن شركة بي تك في وضع ممتاز للمستقبل وستستمر في رحلة نموها.

تولى كل من أرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس دور مستشاري الصفقة بينما قام مكتب بي دبليو سي بدور المستشار المالي وقام مكتب وايت اند كيس ومكتب أكين جامب للمحاماة بدور المستشارين القانونيين الدوليين ومكتب معتوق بسيوني وحناوي ومكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشارين القانونيين المحليين والذين قاموا بالعمل معاً بنجاح كفريق واحد لإدارة هذه الصفقة.