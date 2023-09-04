تأكيدا لـ«المال».. «الشرقية إيسترن كومباني» تحتفظ بحصتها في المتحدة للتبغ المملوكة لـ«جلوبال للاستثمار»

أكدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، عدم تأثر حصتها البالغة 24%، في “المتحدة للتبغ”، جراء صفقة استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة» التى استحوذت على %30 من أسهم «إيسترن كومبانى»

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته المال حول احتفاظ الشركة الشرقية بحصتها في “المتحدة للتبغ”، فى ظل تابعية الطرف المشترى “جلوبال للاستثمار ” بنسبة %99 لمساهمى الأخيرة.

ونشرت “المال” فى عددها الصادر اليوم أن «جلوبال للاستثمار القابضة» التى استحوذت على %30 من أسهم «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» هى كيان تابع لمساهمى «المتحدة للتبغ» الإماراتية.

وكشف مصطفى عماد الدين العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» ستحتفظ بحصتها فى شركة «المتحدة للتبغ»، والبالغة %24 فى ظل تابعية الطرف المشترى بنسبة %99 لمساهمى الأخيرة.

يذكر أن اتفاق بيع الرخصة الثانية للسجائر، ينص على أنه فى حال قيام أى شركة تبغ مصرية أو أجنبية بشراء %10 من أسهم «إيسترن كومبانى»، فإنه يحق لباقى ملاك «المتحدة للتبغ» -وهم مستثمرون إماراتيون- شراء حصة الأولى فى شركتهم بالقيمة الإسمية، إضافة إلى مبلغ نقدى يقدر بـنحو 108 ملايين دولار.

وأعلن مجلس الوزراء أمس الأحد، عن توقيع عقود بيع %30 من «الشرقية للدخان» إلى شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار -بما يعادل 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.