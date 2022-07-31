تأكيدا لـ«المال».. «الرقابة المالية» تستقر على تعديلات زيادة استثمارات التأمين في البورصة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة قررت تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين والصناديق التأمين الخاصة لزيادة استثماراتها في سوق الأوراق المالية، وذلك تأكيدا لما نشرته “المال” في عدد الأحد الماضي.

تضع 5% حدا أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة

وأضاف عمران في كلمته بمؤتمر الحوار المجتمعي لاستراتيجية تطوير سوق المال، أن الهيئة اتفقت مع صناديق التأمين الخاصة على وضع حد أدنى لاستثماراتها بنسبة ٥% من إجمالي الأموال لديها.

وأوضح أن الهيئة ستسعى لزيادة الحد الأقصى لاستثمارات تلك الصناديق في الأوراق المالية البالغ ١٠%.

ترفع الحد الأقصى لاستثمارات شركات التأمين وسط موافقة الاتحاد

وأشار إلى أن الهيئة اجتمعت مع شركات التأمين، لزيادة استثماراتها في الأوراق المالية، إذ تم الاتفاق على وضع حد أدنى للاستثمارات بجانب زيادة الحد الأقصى.

وتابع أن الهيئة ستعمل على إعادة صياغة الأموال المخصصة لدى شركات التأمين، بالشكل الذي يسمح باستثمارها بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اتحاد التأمين أرسل موافقته على تلك التعديلات التي من المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.