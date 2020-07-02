تأكيدا لـ«المال».. الدعم الحكومي للسلع التموينية 84.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

شهد الدعم الحكومي المخصص لوزارة التموين والتجارة الداخلية تراجعا بنحو 4.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، ليصبح 84.5 مليار جنيه بدلا من 89 مليار جنيه في الموازنة الماضية، وذلك تأكيدا لانفراد “المال” في العدد الصادر يوم 30 إبريل الماضي، تحت عنوان 3 أسباب وراء خفض الدعم الحكومي للخبز والتموين في الموازنة الجديدة.

وقال مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ “المال” إن تراجع الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز المدعم إلي 84.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة له أسباب واضحة.

وأضاف المصدر أن تنقية البطاقات التموينية وانخفاض أسعار السلع التي يتم طرحها على قائمة المقررات التموينية وزيادة معدلات إنتاج وتوريد المحاصيل الخاصة بتدبير احتياجات المواطنين وراء هذا الانخفاض.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان الثلاثاء الماضي، إنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 .

وأضاف أن ذلك تم بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وذلك على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي فى يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمي، وغيرها من العوامل والمعاملات التي تؤثر على هذه التقديرات.