تأكيدا لـ«المال».. «الإنتاج الحربى» : قرار إضافة نشاط بيع وشراء المركبات يستهدف الأتوبيس الكهربائي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 234 (تابع)، الصادر في 23 أكتوبر 2022، قرار مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في جلسته بيوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ على المذكرة رقم (١١/٣/٤٤١) بالتمرير، بالموافقة على إضافة نشاط شراء وبيع وتجارة سيارات- مركبات جديدة بأنواعها المختلفة ومكوناتها بالسجل التجاري الصناعي الخاصين بالمصنع.



وفي هذا السياق أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أن القرار خاص بالتعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي -ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)- والقطاع الخاص -ممثلاً في شركة صناعة وسائل النقل “MCV”- لإنتاج الأتوبيس الكهربائي.

وقال فى بيان اليوم، إن (مصنع 200 الحربي) يقوم بإنتاج شاسيهات الأتوبيسات في ضوء ما يمتلكه المصنع من ماكينات تؤهله للقيام بذلك بأعلى جودة ممكنة خاصةً في ضوء خبراته في إنتاج العربات المدرعة، نافياً صحة ما يتداوله البعض بأن القرار يعني قيام المصنع بالتجارة في السيارات، مضيفاً أن القرار منوط بإنتاج الأتوبيس الكهربائي لزيادة نشاطه وحركة البيع له.

يأتى ذلك تأكيدا لما نشرته المال فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى 26 أكتوبر، تقريرا تحت عنوان.. 200 الحربى: إضافة نشاط بيع وشراء المركبات يستهدف سيتى باص الكهربائي.

وأوضح “بكر”، أن التعاون بين (٢٠٠ الحربي) و”MCV” يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث في ظل سياسة الدولة لإستغلال التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من وسائل نقل الركاب ومواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود التقليدي والتحول للعمل بالكهرباء.