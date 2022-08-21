تأكيدا لـ«المال».. «أوراسكوم المالية» تكشف تفاصيل ضخ عوائد بيع «بلتون» في استثمارات جديدة ودعم «كليفر»

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، اليوم الأحد، أنها ستضخ جزءًا من حصيلة بيع مساهمتها في “بلتون” في استثمارات شركة “كليفر” –التابعة – للتكنولوجيا المالية إلى جانب إنشاء صندوق رأس مال مخاطر برأس مال يتراوح ما بين 300 و500 مليون جنيه.

وأكدت “أوراسكوم المالية”، في إفصاح للبورصة ردا على ما نشرته “المال”، اليوم الأحد، أن عملية بيع حصتها في شركة “بلتون” المالية القابضة تأتي في اطار استراتيجية الشركة للتحول إلى كيان رائد في استثمارات الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا في مصر.

وأشارت إلى أن صفقة بيع “بلتون” ستمنح أوراسكوم المالية مزيدا من المرونة لبحث وتوظيف فرص الاستثمار الجديدة التي تتوافق مع رؤية وأهداف الشركة على المدى الطويل.

وكان نيلز بختلر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم المالية القابضة قد كشف اليوم أن شركته لديها خطة واضحة لاستثمار جزء كبير من حصيلة تخارجها من شركة بلتون المالية ، مؤكدا أنه سيتم توجيه جزء كبير من الحصيلة لتنفيذ خطة داعمة لشركة “كليفر”.

وقال الرئيس التنفيذي في حوار موسع مع “المال”، نشر في عدد اليوم، أن سبب تخارج أوراسكوم المالية من “بلتون” هو عدم رغبتنا في رفع استثماراتنا في قطاع السمسرة في هذه المرحلة.

وذكر أيضا أن أوراسكوم لديها خطة لاستثمار حصيلة تخارجها من “بلتون” بما يحقق للمساهمين عوائد أعلى مقارنة مع نظيرتها التي كانت ستتحقق من البقاء في هذا الاستثمار.

وكشف أن “أوراسكوم المالية” تستهدف ضخ استثمارات بمئات الملايين خلال 3 إلى 4 سنوات، و لكن لا تفكر حاليا في توزيع أرباح على المساهمين من حصيلة صفقة بيع بلتون، لأن تلك الأموال سيعاد استثمارها.

وكشف نيلز بختلر الرئيس التنفيذى أن الشركة تستهدف إنشاء صندوق رأسمال مخاطر بمجال التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، كما تهتم للغاية برخصة البنك الرقمية، لكنها تنتظر الإفصاح عن التفاصيل النهائية.

وقال «بختلر» إن رأس مال الصندوق مرهون بالحالة الاقتصادية ورغبة المستثمرين الذين سيتم جذبهم للمساهمة فيه، فضلا عن قدرة استيعاب السوق والفرص المتاحة، متوقعا أن يتراوح حجمه المبدئى بين 300 و500 مليون جنيه.

وأضاف أن رأسمال الصندوق سيزداد تدريجيا، حيث سيبدأ بحجم محدود نسبيا على أن تتم زيادته فى مراحل لاحقة، فضلا عن إنشاء صناديق أخرى مستقبلا فى نفس المجال حال نجاح التجربة الأولى.

وأوضح أنه يجرى حاليا التحضير للصندوق، كما تم تعيين فريق العمل، متوقعا بدء الترويج لرأسماله خلال سبتمبر المقبل، وذلك لمؤسسات محلية وأجنبية وأفراد من ذوى الملاءة المالية، مؤكدا أن الشركة منفتحة على دخول عدد كبير من المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«أوراسكوم المالية القابضة» إن نموذج عمل الصندوق سيكون مختلفا نسبيا عن السوق، وسيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل الإطلاق، متوقعا بدء عمل الصندوق خلال النصف الأول من العام المقبل، بعدما يتم إنهاء عملية الترويج وتنفيذ الإغلاق الأولى.

وأضاف أن الصندوق سيركز على الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا فى مصر، متابعاً: أن هذا المجال ناجح جدا وموجود خارج مصر منذ عشرات السنين.

وأوضح أن فريق العمل فى أوراسكوم لديه خبرة جيدة فى مجال التكنولوجيا ورأس المال المخاطر، وبالتالى سيبحث عن الفرص الواعدة التى تقدم قيمة مضافة للسوق، كما أن الشركة مهتمة فى الأساس بتحقيق عوائد طويلة الأجل لمساهميها.

وتضم محفظة أوراسكوم المالية القابضة تحت مظلتها كلا من شركتي “كونتكت” المالية القابضة و”كليفر” لخدمات التكنولوجيا المالية، في حين تخارجت مؤخرا بكامل حصتها من شركة “بلتون” المالية القابضة لصالح “شيميرا” للاستثمار الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها 385 مليون جنيه تقريبا.