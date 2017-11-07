تأكيدا لـالمال..أرضك يتحالف مع بولاريس لتنمية 5.5 مليون م² بمنطقة قناة السويس

رضوى عبد الرازق، أحمد عاشور







أعلنت اليوم الثلاثاء، شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري بالتحالف مع مجموعة بولاريس الزامل للمناطق الصناعية وشركة سياك القابضة للتنمية والإدارة – عن توقيع عقد للتطوير الصناعي لمساحة 5.5 مليون متر مربع في العين السخنة بمحور قناة السويس، وفق بيان







وكانت المال نشرت في وقت سابق تصريحات نقلا عن مصادر مطلعة تشير إلى أن شركة بولاريس الزامل دشنت تحالف مع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري لتنمية5,5 مليون متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية .





وقالت المصادر ذاتها في تقرير نشر في وقت سابق اليوم إن التحالف يستهدف جذب مايقرب من 3.5 مليار دولار استثمارات للمنطقة خلال 15 عاما علي أن يتم تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عاما.





وفق البيان يستهدف المشروع جذب استثمارات تبلغ 3.5 مليار دولار ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.







وقام بتوقيع العقد السيد الفريق – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع السيد محمد القاسم – عضو مجلس إدارة مجموعة بولاريس الزامل بصفته ممثلاً عن التحالف وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية وضمن فاعليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.







وعلق الدكتور أشرف دويدار- العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري- أن الشركة تؤمن بضرورة توفير المناطق الصناعية المستدامة كونها أحد الركائز الأساسية لإقامة المدن الذكية لتكون قادرة على جذب المستثمرين واستقطاب العملات الصعبة.







وألمح إلى أن مصر بها أكثر من 150 منطقة صناعية تحتاج إلى تنمية تكنولوجية حتى تكون قاطرة للتنمية الصناعية. مضيفاً أنه سيتم تطوير مليون متر مربع في البداية، وبعد الانتهاء يتم البدء في المليون الثانية حتى الانتهاء من كامل الأرض.







وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس-باسل شعيرة -نائب مدير عام مجموعة بولاريس الزامل ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات-أن شركة بولاريس الزامل لها باع طويل في التطوير الصناعي







وأشار إلى أنها قامت خلال 10 سنوات بتطوير 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه مصري.







وأضاف أن التحالف يمثل أفضل الخبرات في مجال التطوير العقاري والصناعي لما يمثلة من تاريخ مجموعة بولاريس الزامل الممتد مجتمعة مع خبرات شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري الثرية على مدار 20 عاماً والتي شيدت خلالها العديد من المشاريع السكنية بمواصفات غير مسبوقة واستثمارات مجموعة سياك القابضة التى تمتلك وتدير حوالي 11 مليون متر مربع من المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية باستثمارات وصلت 3.8 مليار جنية مصري.







يذكر أن الدولة تستهدف من مشروع تنمية محور قناة السويس إنشاء مركز لوجستي عالمي ويؤهل المنطقة لأن تكون مركزًا عالميًا متميزًا.







وبولاريس تضم استثمارات سعودية- تركية – مصرية وتعمل كمطور صناعي في مدينة 6 أكتوبر





