تأكيدا لانفراد «المال».. مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن طرح المزايدة العالمية رقم 1 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له خلال عام 2023 في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، بنظام إقتسام الإنتاج، فى قطاعات “فاطيري”، و”البرامية”، و”عتود”، و”أم عود”، وحماطة.

وبحسب شركة شلاتين للثروة المعدنية فإنه سيتم فتح باب التقدم للحصول على كراسة الشروط والمواصفات وحزم البيانات الخاصة بالمزايدة فى 10 أبريل الجارى، على أن يتم إغلاق باب التقدم بالعروض فى 10 أغسطس المقبل.

القطاعات المطروحة بالمزايدة الجديدة

ونشرت “المال” الشهر الماضى التفاصيل الكاملة لمزايدة شلاتين للذهب، ونظام عرضها بالية اقتسام الإنتاج.

ووفقا لخبر “المال” المنشور حينها فإنه سيتم إقتسام الإنتاج بعد دفع حصة محددة من الإنتاج كاتاوة، فضلا عن استرداد الكيانات المستثمرة لتكاليف الإنتاج.

وكشفت المصادر حينها ل “المال” عن انه بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين “الهيئة” و”شلاتين” ستبلغ حصة “الأولى” فى إنتاج الذهب المرتقب من تلك القطاعات 31% ، مقابل 69% تمثل حصة شركة شلاتين.

وقالت المصادر مارس الماضى فى تصريحاتها “المال” إن المزايدة الجديدة ستطرح خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأوضحت المصادر لـ”المال” أنه تم تحديد شروط ومواصفات فنية ومالية لابد أن تتوافر فى الشركات العالمية التى ستتقدم للمزايدة الجديدة، بهدف جذب كيانات عملاقة على غرار “باريك” و”سنتامين”، خاصة أن القطاعات المطروحة واعدة وثرية باحتياطيات ضخمة من المعدن الأصفر تبشر بتحقيق إكتشافات تجارية.

وتمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حصة 35% من هيكل ملكيتة شركة شلاتين، بينما يستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 34%، وبنك الاستثمار القومى 24%، و”المصرية للثروات” 7%.

وتم منح «شلاتين» حق طرح المزايدة الجديدة بعد صدور اتفاقية بقانون تمت الموافقة عليها من مجلس الدولة والبرلمان والرئاسة، لا سيما أن هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، هى الجهة المنوط بها طرح المزايدات العالمية للبحث والتنقيب عن المعدن الأصفر.

وتعد هذه المزايدة هى “الأولى” التى يتم طرحها خلال 2023، بعد طرح آخر مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن المعدن الأصفر منذ 3 سنوات، وتحديدًا فى مارس 2020.

وطرحت مصر آخر مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى مارس 2020؛ على جولتين “الأولى” تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية، وشهدت “الثانية” إسناد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية لنحو 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية.

ورجحت المصادر أن تجذب المزايدة الجديدة كبرى الشركات العالمية العاملة بقطاع الذهب للتنقيب، مؤكدة أن تحسين مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، وتطوير الاتفاقيات الخاصة باستغلال خام المعدن الأصفر ستجذب مزيدًا من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

تأسست “شلاتين للثروة المعدنية” عام 2012 وتستهدف تقنين أوضاع العاملين فى التنقيب العشوائى عن الذهب فى الصحراء الشرقية، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بوضع خطط لتطوير نشاط الشركة للتنقيب عن الذهب والمعادن بمفردها، أو بالشراكة مع الكيانات المحلية والعالمية.