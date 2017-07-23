تأكيدا لانفراد المال.. الضرائب تصدر كتابا دوريا بضريبة المرتبات

مها أبوودن: أصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا بخصوص ضريبة المرتبات والذى يوضح كيفية حساب الضريبة والوفر الضريبى لكل موظف بعد صدور قانون الخصم الضريبى رقم 82 لسنة 2017، وأهم ما تضمنه الكتاب الدورى هو:أن الشريحة المعفاة 7200 جنيه تخصم عن السنة بالكامل.وأن يطبق الخصم الضريبى على المرتب

مها أبوودن:



أصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا بخصوص ضريبة المرتبات والذى يوضح كيفية حساب الضريبة والوفر الضريبى لكل موظف بعد صدور قانون الخصم الضريبى رقم 82 لسنة 2017، وأهم ما تضمنه الكتاب الدورى هو:

أن الشريحة المعفاة 7200 جنيه تخصم عن السنة بالكامل.

وأن يطبق الخصم الضريبى على المرتبات من تاريخ صدوره.

ويتم حساب الخصم بعد الوصول لصافى الإيراد وفقا للقواعد القانونية المطبقة بما في ذلك الإعفاء الشخصي (7000 جنيه سنويا) للموظفين.

ويتم حساب إجمالى الضريبة المستحقة ثم يتم تحديد الشريحة التي يتم حساب الخصم على أساسها وبعد ذلك تحدد الضريبة الواجبة السداد بالفارق بين اجمالى الضريبة وقيمة الخصم.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تم إعداد هذا الكتاب الدوري لتعميمه علي قطاعات مصلحة الضرائب المصرية ومامورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والاحكام للتيسير علي الممولين ( الموظفين ) المخاطبين بهذه الأحكام، وحسما لأي خلاف في وجهات النظر في هذا الشأن.

وأشار المنير إلى أن هذه الإعفاءات تتم باستخدام آلية تصاعدية الضريبة التي نص عليها الدستور بتطبيق مبدأ من يحصل علي دخل أقل يقع عليه عبء ضريبي أقل من خلال منح أصحاب الدخول المنخفضة خصما أعلى من أصحاب الدخول المرتفعة، لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية والعمل على تحسين تصاعدية الضريبة وذلك وفقا للشرائح الآتية:

فبالنسبة للشريحة الأولى فقد تم زيادة نسبة الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه سنويا إلى 7200 جنيه، والتى يستفيد منها جميع الأشخاص الطبيعيين سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية والأرباح التجارية والصناعية والثروة العقارية، إضافة إلى 7000 جنيه إعفاء شخصي للموظفين.

أما الشريحة الثانية فان الموظف الذى يتقاضى اكثر من 7200 جنيه الى 30 الف جنيه سنوياً يحصل على خصم ضريبي بنسبة 80% من الضريبة المستحقة.

أما الشريحة الثالثة للموظف الذى يتقاضى أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنوياً يحصل على خصم ضريبي بنسبة 40% من الضريبة المستحقة، وبالنسبة للشريحة الرابعة الخاصة بالموظف الذى يتقاضى اكثر من 45 ألف جنيه إلى 200 الف جنيه سنوياً يحصل على خصم ضريبي بنسبة 5%.

أما الشريحة الخامسة للموظف الذى يتقاضى أكثر من 200 ألف جنيه فإنه لا يحصل على أية خصومات ضريبية.



أمثلة على المزايا الممنوحة فى إطار تطبيق قانون الخصم الضريبى:

موظف صافى دخله 25 ألف جنيه سنويا بعد حصوله على كافة الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى وقدرة 1424 جنيه سنويا، حيث إن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى مبلغ 356 جنيها وكانت سابقا 1780 جنيها.

موظف صافى دخله 40 ألف جنيه سنويا بعد حصوله على كافة الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى وقدرة 1512 جنيه سنويا، حيث إن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى بملغ 2268 جنيها وكانت سابقا 3780 جنيها.

موظف صافى دخله 60 ألف جنيه سنويا بعد حصولة على كافة الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى وقدرة 376.5 جنيه سنويا، حيث إن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى مبلغ 7153.5 جنيه وكانت سابقا 7530 جنيها.