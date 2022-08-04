تأكيدا لانفراد «المال».. الصندوق السيادي السعودي يقتنص حصة جاسكو في موبكو.. وفاروس «سمسار» العملية

كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى عن نجاح الصندوق السيادى السعودى فى مفاوضاته للاستحواذ على حصة شركة جاسكو فى هيكل ملكية شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

وأكدت أن شركة فاروس تمثل سمسار العملية التى تتجاوز قيمتها المليار جنيه .

ونشرت “المال” اليوم الخميس نبأ تفاوض الصندوق السعودي على اقتناص حصص جاسكو ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فى هيكل ملكية شركة موبكو.

ولفتت إلى أن ممثلى جاسكو عقدوا منذ يومين آخر اجتماع فى موبكو كممثلين عنها، وحاليا فى انتظار الممثلين الجدد من الجانب السعودى.

وتبلغ حصة جاسكو للغاز الطبيعى 5.72% ، بينما يستحوذ بنك الاستثمار القومي على نسبة 12.81% من إجمالى الأسهم ، فيما تمتلك وزارة المالية حاليا 6% من أسهم الشركة ، بعد قيام الصندوق السيادى الإماراتى بشراء 20% من حصتها مؤخرا.

يذكر أن البورصة المصرية أفصحت أبريل الماضى عن بيع وزارة المالية 20 % من حصتها إلى شركة إماراتية مقابل 266.5 مليون دولار.. وأظهر الإفصاح بيع 45.8 مليون سهم إلى «ألفا أوريكس ليميتد» التابعة لصندوق أبو ظبى السيادى الإماراتى «ADQ».

وبخلاف جاسكو ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى يضم هيكل ملكية مصر لإنتاج الأسمدة –موبكو ، شركة الفا أوريكس ليمتد بحصة 20% ، كما تستحوذ شركة إيجاس على نسبة 7.62%، وفقا لآخر إفصاح ملكية، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5% .

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو ، ارتفاع نصيب السهم من الأرباح لمستوى قياسى بنسبة 436% تقريبا خلال النصف المنتهى يونيو الماضى.

وكشفت قوائم موبكو المستقلة المرسلة للبورصة تضاعف نصيب السهم من الأرباح ليسجل 12.47 جنيه بنهاية يونيو 2022 ، مقارنة بنصيب بلغ 2.68 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت النتائج تضاعف صافى أرباح الشركة إلى 2.85 مليار جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى أرباح بلغت 655.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.35 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بإيرادات بلغت 1.46 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى 2021.