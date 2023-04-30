تأكيدا لـ«المال».. صندوق DPI الإنجليزي يستحوذ على حصة بسلسلة متاجر «كازيون» ويضخ 165 مليون دولار عبر تحالف استثماري

أعلن صندوق الاستثمار الانجليزي DPI عن قيادة تحالف استثماري لضخ 165 مليون دولار في أسهم شركة كازيون التي تعد واحدة من أكبر متاجر التجزئة في مصر.

وقال الصندوق الإنجليزي في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أن الاستثمار يُظهر الثقة المستمرة في قطاع التجزئة المصري، مؤكدا التطلع إلى تسريع خطة التوسع في جميع أنحاء أفريقيا.

كانت «المال» قد انفردت قبل عدة أشهر بمفاوضات بيع حصة من الشركة المالكة لسلسلة متاجر «كازيون»، وكشفت أن صندوق «DPI» الإنجليزى للاستثمار المباشر ضمن المتفاوضين على الصفقة.

وأوضحت مصادر حينها أنه كان هناك عدة أطراف مهتمة بشراء حصة إلا أنه تم الاستقرار فى النهاية على صندوق «DPI».

وأشارت المصادر إلى أن مكتب معتوق بسيونى والحناوى تولى الاستشارات القانونية للصفقة، كما شارك فى العملية مكتب وايت آند كيس، وهو ما أكد عليه البيان.

وذكرت المصادر إن الصفقة سيتبعها توسعات لسلسلة متاجر كازيون خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين عدة أطراف منها رجل الأعمال حسن هيكل، وأحد صناديق الاستثمار المباشر التى تديرها المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة أخرى من المساهمين.

وقال حسن هيكل ، رئيس مجلس إدارة ومؤسس كازيون عبر بيان DPI: “أنا فخور بما حققته كازيون خلال السنوات القليلة الماضية كما أن هذا الاستثمار يعزز مكانتنا كشركة رائدة في التجزئة في مصر ولم يكن ليحدث بدون ثقة ملايين العملاء الذين نخدمهم بانتظام ، وتفاني الآلاف من الموظفين بقيادة فريق إداري قادر للغاية”.

واوضح هيكل ان التمويل يساعد الشركة على تحقيق طموحاتها لتصبح أكبر بائع تجزئة في إفريقيا.

وتعتبر «كازيون» سلسلة متاجر تخفيضات فى مصر تم افتتاح أول فرع لها عام 2014، ووفقا لموقعها الإلكترونى تضم شبكتها أكثر من 460 متجرًا، و3 مراكز توزيع إقليمية فى جميع أنحاء مصر تخدم ملايين العملاء، ولديها فروع فى 17 محافظة من المنيا جنوبًا إلى جميع مناطق الدلتا وقناة السويس بما فى ذلك القاهرة الكبرى.

وتقدم متاجر التخفيضات على تقديم السلع المختلفة بأسعار أقل من السلاسل التجارية بخلاف بعض الخصومات التى تقدمها من وقت لآخر.