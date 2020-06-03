«تأكيد على قدرات الطبيب المصري».. لجنة مكافحة كورونا : إحنا الدولة الوحيدة اللي قولنا هنكمل بعلاج الهيدروكسي

قالت إن مصر الدولة الوحيدة التى لم تتوقف عن علاج مرضى فيروس كورونا بعقار هيدروكسي كلوريد وصممت على إدخاله في برتوكول العلاج

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة إن مصر الدولة الوحيدة التى لم تتوقف عن علاج مرضى فيروس كورونا بعقار هيدروكسي كلوريد وصممت على إدخاله في برتوكول العلاج، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تراجعت عن هذا القرار وأوصحت باستئناف العمل به .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي : “إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللى قولنا هنكمل بالعقار ده وهذا ما يوضح ويؤكد على قدرات الطبيب المصري وثقوا في أطباء بلدكم وأكملنا استخدام هذا العقار لأنه أثبت فعالية في العلاج ولايوجد منه ضرر”.

وناشد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا المتعافين من الفيروس بضرورة التوجه لبنك الدم القومي والتبرع ببلازما الدم بعد مرورة 14 يوما على التعافي لمساعدة المرضى على الشفاء قائلا : “زي مامصر وقفت جنبكم أوقفوا جنبها”.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم. الصحة العالمية تستأنف اختبارات «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج مرضى كورونا

وقررت منظمة الصحة العالمية استئناف اختبارات دواء “هيدروكسي كلوروكين” المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب “روسيا اليوم” قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة “هيدروكسي كلوروكين” إلى برنامج “تجربة التضامن” الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وأوضح غيبريسوس: “بناء على المعلومات المتوفرة حول مستوى الوفيات، قدم أعضاء اللجنة توصية مفادها أنه لا توجد أسباب لتغير بروتوكولات الاختبارات”.

وأوضح المدير العام للمنظمة أن “الفريق التنفيذي تلقى هذه التوصية وصادق على مواصلة تجارب كل أنواع الأدوية في إطار برنامج تجربة التضامن، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين”.

وشدد غيبريسوس مع ذلك على أن هذا الأمر لا يعني الاعتراف بفعالية هذا العقار في علاج المرض، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة تثبت نجاعة أي دواء في خفض مستوى الوفيات جراء “COVID-19”.

وسبق أن لجأت مجموعة من الدول إلى اعتماد عقاري “كلوروكين” و”هيدروكسي كلوروكين” المضادين لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا فعاليتهما في هذا المجال.

لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت، يوم 25 مايو، أنها علقت استخدام “هيدروكسي كلوروكين” في اختباراتها لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر بسبب “مباعث قلق”، محذرة من اعتماد هذا العقار في التعامل مع المرض.