تأكيداً لـ «المال».. «صندوق مصر السيادي» يعلن أول استثماراته مع «صيدليات العزبي» ويطلق «EZ International» لتجارة الأدوية

أطلق تحالف يضم كلا من صندوق مصر السيادي (TSFE) وشركة بي إنفستمنتس القابضة ومجموعة صيدليات العزبي شركة جديدة تحت اسم “EZ International” للخدمات اللوجستية الخاصة بالصيدليات وتجارة الأدوية، وذلك كاول استثمار مشترك بين الاطراف الثلاثة وتأكيداً لما انفردت به “المال” شهر فبراير الماضي.

وأصدر التحالف الثلاثي، اليوم الاثنين، بيان مشترك، قال فيه أن صيدليات العزبي ستساهم في الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية في هذا المجال.

ويستهدف الصندوق وبي إنفستمنتس ضخ زيادة رأسمال في الشركة خلال العامين المقبلين لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية بداية من سلسلة فروع صيدليات العزبي القائمة والتي تتجاوز 250 صيدلية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجا للخدمات الصحية والدوائية، وفقا للبيان المشترك.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ «المال» شهر فبراير الماضي أن صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية التابع لـ«مصر السيادى» يدرس بالشراكة مع أحد الكيانات العاملة فى الاستثمار المباشر الاستحواذ على حصة بسلسلة صيدليات العزبى الشهيرة.

ورجحت المصادر، حينها، أن الصفقة المرتقبة ستكون فى صورة زيادة رأس مال مقابل الحصول على حصة أقلية فى صيدليات العزبى.

وتابعت المصادر إن سلسلة الصيدليات لديها مديونيات قد يتم سدادها بموجب الصفقة.

وكان «مصر السيادى» أعلن مؤخرا من خلال صندوقه الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وبالشراكة مع شركة «بى إنفستمنتس» القابضة عن توقيع اتفاقيتين لاستثمار أكثر من 2 مليار جنيه فى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة الأدوية فى مصر.

وتنص الاتفاقية الأولى على التزام صندوق مصر السيادى باستثمار 100 مليون جنيه فى شركة «بى» للاستثمار فى الرعاية الصحية المملوكة بالكامل لـ «بى إنفستمنتس».

وبحسب الاتفاقية الثانية ستستثمر شركة «بى إنفستمنتس» فى منصة الاستثمار التى أنشأها صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمخصصة لمجال توزيع وتجارة الأدوية فى مصر.

ومن المقرر ضخ استثمارات بنحو 1.2 مليار جنيه فى المرحلة الأولى مع تطلعات أكثر للنمو فى ضوء ظهور المزيد من فرص الاستثمار.

وتهدف منصة الاستثمار التابعة للصندوق الفرعى إلى تعزيز الكفاءات وضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية لإضفاء الطابع المؤسسى على القطاع، من خلال خلق شراكات مع الكيانات الرائدة فى السوق المحلية بهدف الإسراع من نموهم وتوسيع نطاق تقديم خدماتهم جغرافيًا فى جميع محافظات الجمهورية وكذا التوسع إقليميا. كما تهدف المنصة إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من العروض الرقمية التى ستؤدى إلى تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار السوق وتحسين تجربة العملاء.