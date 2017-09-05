تأشيرات الموازنة تحتجز 25% من مصروفات المياه والكهرباء

مها أبوودن: احتجزت المادة الثالثة عشر من التأشيرات المرافقة لموازنة العام المالى الجارى 2017/2018 حوالي 25% من الاعتمادات المدرجة للمياه، والصرف الصحى والإنارة والكهرباء والتليفون من أجل تسوية مستحقات الخزانة العامة للدولة طرف قطاع الكهرباء المستحقة عن نفس السنة المالية. ونصت المادة وفقا للم

مها أبوودن:



احتجزت المادة الثالثة عشر من التأشيرات المرافقة لموازنة العام المالى الجارى 2017/2018 حوالي 25% من الاعتمادات المدرجة للمياه، والصرف الصحى والإنارة والكهرباء والتليفون من أجل تسوية مستحقات الخزانة العامة للدولة طرف قطاع الكهرباء المستحقة عن نفس السنة المالية.

ونصت المادة وفقا للمنشور على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، على أن يتم استخدام نسبة 75% فقط من الاعتمادات المخصصة للمياه ونفقات الصرف الصحى، والإنارة، والكهرباء، والتليفون، لسداد مستحقات السنة المالية الحالية، ويتم استخدام نسبة الـ25% المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة العامة لذات السنة المالية طرف قطاع الكهرباء بعد الرجوع لوزارة المالية “قطاع الموازنة العامة للدولة” أما بالنسبة لمستحقات فيتم تسويتها عن طريق وزارة المالية.

وحظرت المادة الرابعة عشر من التأشيرات المرافقة للموازنة استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهة المعنية، وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلا بموافقة وزير المالية.

وتعد تأشيرات الموازنة العامة للدول جزءا لا يتجزأ من الموازنة، وتستمد تلك التأشيرات قوتها من كونها تحدد صلاحيات والتزامات كافة الجهات الداخلة فى الموازنة حتى لا تتصارع الاختصاصات.