«تأسيس مصنع و3 شركات».. كشف «مستريح» غسل أموال من النصب على المواطنين

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قضية غسل أموال من حصيلة نشاط إجرامي بمجال توظيف الأموال في محافظة الغربية، بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.

وألقت القبض على شخص -مقيم بمحافظة الغربية- بتهمة ممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2,7 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

واتضح أن ذلك عن طريق تأسيس 3 شركات ومصنع، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.