تأسيس شعبة النقل الدولى بغرفة القاهرة يربك سوق الشحن

السيد فؤادأثار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس طارق قابيل، بالموافقة على إنشاء شعبة لخدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، مخاوف لدى العاملين بسوق الشحن ومرحلى البضائع الذين ينتسبون للشعبة بغرفة تجارة الإسكندرية، والتى تضم جميع الشركات العاملة بالنشاط، والبالغة 500 شركة على مستوى ال

السيد فؤاد

أثار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس طارق قابيل، بالموافقة على إنشاء شعبة لخدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، مخاوف لدى العاملين بسوق الشحن ومرحلى البضائع الذين ينتسبون للشعبة بغرفة تجارة الإسكندرية، والتى تضم جميع الشركات العاملة بالنشاط، والبالغة 500 شركة على مستوى الجمهورية.

وقال عبدالعال على، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«المال»، إن تأسيس شعبة لخدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة،لا يعتد به لشركات الشحن العاملة بالسوق المحلية.

وأضاف أن شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية هى الشعبة الوحيدة، التى تضم جميع الشركات العاملة فى نشاط مرحلى البضائع والشحن الدولى بالموانئ والمطارات المصرية، كما تعد ممثلا أيضا لمنظمة “الفياتا” العالمية فى مصر، والتى يتم الحصول على عضويتها حتى يمكن التعامل مع الشركات العالمية فى هذا النشاط.

وأوضح أن شعبة غرفة تجارة الإسكندرية تضم 500 شركة، وأن قرار تأسيس شعبة جديدة فى غرفة تجارة القاهرة لا يعنى سحب أى اختصاصات من شعبة الإسكندرية.

ولفت إلى أن شعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية، تمثل أيضا العاملين فى نشاط مرحلى البضائع والشحن الدولى أمام مصلحة الجمارك، ولن يتم الاعتراف بأى شعب أخرى، ويلزم للحصول على رخصة مزاولة النشاط أن يكون عضوا فى تلك الشعبة التى تحمل اسم «إيفا» للشركات العاملة بنظام البوالص المجمعة.

يذكر أن غرفة القاهرة التجارية، أنشأت مؤخرا شعبة لخدمات النقل الدولى والشحن والتفريغ، والخدمات اللوجستية، وقامت بتشكيل مجلس إدارة لها لدورة تستمر لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2021.

وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن تشكيل هذه الشعبة يأتى ضمن خطة الغرفة لتنمية القطاعات المختلفة، وبحث مشكلاتها وتقديم مقترحات لحلها، ومناقشتها مع الجهات المعنية.

من جانبه، أشار أيمن الشيخ، الرئيس الجديد للشعبة بتشكيل شعبة خاصة بالنقل الدولى جاء لأهمية القطاع، إذ كان لابد من إنشائها لمناقشة جميع المشكلات التى تواجهه، والسعى إلى حلها من خلال مجلس إدارة الغرفة، موضحا أن تطوير العمل بهذا القطاع سيكون هدفا أساسيا للشعبة فى خطة عملها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المعروف أن عددا من العاملين فى نشاط الشحن الدولى بالقاهرة، يعملون منذ فترة طويلة على إنشاء شعبة خاصة لهم بالقاهرة، لتضم الشركات العاملة فى هذا النشاط.

ولفت – أحد أعضاء شعبة القاهرة – إلى أن الاتجاه إلى إنشاء شعبة لخدمات النقل الدولى، وتشكيل مجلس إدارة لها، جاء لعدم وجود أى استفادة من شعبة الإسكندرية والتى تعد الشعبة الأم حتى الآن.

وأضاف أن مجلس الإدارة الحالى لشعبة الإسكندرية ضربته الانقسامات، والعمل ضد مصالح الأعضاء وتحول للعمل لصالح الخطوط الملاحية على حساب مرحلى البضائع.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد القيام بتحريك عدد من الملفات عبر الشعبة الجديدة بغرفة القاهرة، مشيرا إلى أن أعضاء القاهرة، وعلى رأسهم أيمن الشيخ، أقنع وزير الصناعة والتجارة باستصدار قرار لشعبة جديدة بالقاهرة للدفاع عن مصالحهم.

وتابع أن شعبة خدمات القل الدولى بالقاهرة، ستقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل على حل جميع المشكلات التى تواجه صناعة مرحلى البضائع ووكلاء الشحن، وأهمها وقف إصدار الرخص لمزاولة مهنة “الفريدفور ووردر” لأى مصنع أو شركة لا تصلح للعمل بالنشاط، مشيرا إلى أن مجلس إدارة شعبة الإسكندرية، وافق مؤخرا لعدد من المصانع على مزاولة النشاط، منها شركة كورية وأخرى هندية، وهو ما يعنى أن شركات “الفريد فور ووردر” لن تقوم بخدمة أى شركات طالما يتم إصدار رخص للمصانع.

وتابع أن الملف الثانى الذى سنقوم بالعمل عليه هو: عدم ربط الحصول على رخصة بالعضوية فى منظمة “الفياتا” العالمية، والتى تعد منظمة عالمية أهلية ولا تعد كيانا عالميا رسميا، مشيرا إلى أن المفترض من يمنح رخص مزاولة النشاط هى وزارة النقل، وليس الشعبة.

كما تسعى شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة القاهرة حسب المصدر، إلى أن يكون العمل فى نشاط الشحن الجوى من مرحلى البضائع، بشرط الانضمام لشعبة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أن يكون من الشروط التى يتم فرضها على من يتقدم للحصول على شهادة من منظمة الشحن الجوى العالمى «إياتا» أن يكون عضوا فى شعبة القاهرة، وذلك على غرار ما هو معمول به فى حالة الحصول على شهادة «الفياتا» والتى تشترط أن يكون عضوا فى شعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن المنتسبين لغرفة القاهرة لم يصلوا إلى أى حلول لمشكلاتهم عبر شعبة الإسكندرية، والتى لم تعقد انتخاباتها حتى الآن رغم مرور أكثر من 6 أشهر على موعدها، ويتم تسييرها حاليا عبر مجلس تسيير أعمال، متسائلا : لماذا لم يتم إجراء انتخابات الشعبة حتى الآن؟.

كانت آخر انتخابات للشعبة قد أجريت فى مايو 2012، وأسفرت عن فوز المهندس مدحت حاتم القاضى، برئاسة مجلس الإدارة، وعبد العال على عبد العال نائبا أول وأيمن الشيخ نائب ثان، وخالد صبرى سكرتير عام، وأحمد العنتبلى، أمينا لصندوق الشعبة و6 أعضاء مجلس إدارة، وهم الدكتور مجدى الزكى، وعبد اللطيف عبد المنعم، والمهندس وهبى ميشيل، وخالد حمام، وناصر سلطان، والمهندس أحمد مصطفى.

وأكد الرئيس الجديد لشعبة النقل الدولى، وقتها أن المجلس الجديد وضع محاور مهمة على قائمة أولوياته لتطوير الشعبة والنهوض بها، تتمثل فى تمثيل الأعضاء وحماية مصالحهم، والتعاون فى العمل على وضع القيود لمنع الخطوط الملاحية من التعامل مع غير أعضاء الشعبة من خلال بروتوكول يحدد العلاقة بين الخطوط والأعضاء، وعقد لقاء سنوى مع الخطوط الملاحية لمناقشة جميع المستجدات، وعرض جميع مشكلات الأعضاء من خلال معرض سنوى، والاشتراك الفعال بتقديم أوراق العمل عند إعداد القوانين الخاصة بالنقل ولجمارك والتجارة والصناعة والضرائب التى يرتبط بها نشاط الأعضاء.

وأكد المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة الإسكندرية، أن من حق أى مجموعة شركات فى إقليم أن تحصل على موافقة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على إنشاء شعبة تناقش مشكلاتها، خاصة أنه إذا كانت الإسكندرية هى الميناء البحرى الأهم، فإن ميناء القاهرة الجوى فى المطار يعد الأهم فى الشحن الجوى.

وأوضح أن هذا لا يعد انشقاقا بقدر ما يعتبر إنشاء كيان يناقش مشكلات رجال أعمال القاهرة العاملين فى الشحن الجوى، موضحا أن مجلس شعبة الإسكندرية عمل فى أوقات عصيبة خلال الدورة السابقة، إلا أن ما يؤخذ عليه فقط،هو عدم إجراء انتخابات حتى الآن، رغم انتهاء مدة المجلس فى مايو من العام الماضى.