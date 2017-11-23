تأسيس شركة مع RATIP الفرنسية لإدارة ترام الإسكندرية

❏ سحر نصر: عروض تمويلية من اليابان وكوريا لمشروعات النقل ❏ كريشة: تفعيل قرض بقيمة 1.1 مليار دولار مع «طوكيو» للخط الرابع.. و317 مليونًا لشراء قطارات أحمد عاشور ومدحت إسماعيل تدرس الهيئة القومية للأنفاق تأسيس شركة جديدة بالتعاون مع «RATIP» الفرنسية، تتولى إدارة وتشغيل ترام ا

❏ سحر نصر: عروض تمويلية من اليابان وكوريا لمشروعات النقل

❏ كريشة: تفعيل قرض بقيمة 1.1 مليار دولار مع «طوكيو» للخط الرابع.. و317 مليونًا لشراء قطارات



أحمد عاشور ومدحت إسماعيل

تدرس الهيئة القومية للأنفاق تأسيس شركة جديدة بالتعاون مع «RATIP» الفرنسية، تتولى إدارة وتشغيل ترام الإسكندرية الجديد، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة لإدارة وصيانة الخط الثالث للمترو «المطار – إمبابة».

وقال المهندس أشرف كريشة، نائب رئيس الهيئة لـ«المال» على هامش منتدى النقل الحضرى الثانى، أمس، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، إن مجلس النواب ينظر فى تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق، ليسمح لها بتأسيس شركات مع القطاع الخاص، لإدارة خطوط المترو الجديدة.

وقال مسؤول مطلع، إن بنك الاستثمار الأوروبى من المقرر أن يدبر %50 من التكلفة الاستثمارية لترام الإسكندرية الجارى احتسابها بمعرفة المكاتب الاستشارية من خلال إتاحة قروض ميسرة، بينما توفر الوكالة الفرنسية للتنمية قرضاً بنحو 100 مليون يورو، بجانب 8 ملايين يورو منحة.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد وقع مذكرة تفاهم مع «RATIP» الفرنسية، لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لفرنسا.

بينما قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لـ«المال»، إنها تلقت عروضًا من الجانبين اليابانى والكورى لتدبير التمويل لمشروعات نقل جديدة.

جاء ذلك على هامش التوقيع على اتفاق للتعاون الفنى فى مجال النقل الحضرى مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة والمدير التنفيذى لمؤسسة التعاون الفرنسية من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية لصالح وزارة النقل بقيمة 500 ألف يورو.

وأوضحت نصر أن الاتفاق يهدف إلى تحسين نظام إصدار التذاكر، والمساعدة فى دعم الاستفادة التجارية من محطات المترو والترام، والسكك الحديدية فى القاهرة والإسكندرية، ودعم إدارة التشغيل والصيانة لتخفيض التكاليف مع التركيز على منظومة المترو فى القاهرة والترام فى الإسكندرية.

ويهدف الاتفاق أيضا لتحسين التكامل المادى بين وسائل النقل المختلفة عن طريق العمل فى محطتين رئيسيتين تبادليتين فى الخط الثالث لمترو الانفاق، فضلا عن المساعدة فى تعزيز قدرات هيئة تنظيم النقل فى القاهرة الكبرى ومنظومة النقل العام فى القاهرة والإسكندرية.

وأوضح نائب رئيس القومية للانفاق أنه جارى تفعيل قرض بقيمة 1.1 مليار دولار تم التوقيع عليه منذ 4 سنوات مع الجانب اليابانى لتمويل الأعمال الانشائية للخط الرابع لمترو الانفاق بجانب قرض كورى بقيمة 317 مليون دولار لشراء 300 قطار للعمل على الخط الجديد.