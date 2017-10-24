تأسيس شركة لمشروع محطة ديبكو فى دمياط

%19 نصيب هيئة الميناء مقابل الأرض والمنشآتالسيد فؤاد وأحمد عاشوردخلت هيئة ميناء دمياط مشاورات مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و7 بنوك، لتأسيس شركة لإقامة محطة الحاويات الثانية بالميناء، والمعروفة بمحطة «ديبكو» الكويتية، والمتوقفة منذ 10 سنوات.وقال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة



%19 نصيب هيئة الميناء مقابل الأرض والمنشآت

السيد فؤاد وأحمد عاشور

دخلت هيئة ميناء دمياط مشاورات مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و7 بنوك، لتأسيس شركة لإقامة محطة الحاويات الثانية بالميناء، والمعروفة بمحطة «ديبكو» الكويتية، والمتوقفة منذ 10 سنوات.

وقال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، إنه تم الاتفاق مع عدة بنوك على المساهمة فى تأسيس الشركة، علاوة على دخول الشركة القابضة للنقل البحرى، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، على أن تكون نسبة هيئة الميناء %19، مقابل الأرض والمنشآت التى بالمحطة، ويجرى حاليا وضع النسب المختلفة لكل جانب.

وأضاف صالح لـ«المال» أن الشركة الجديدة من المتوقع الانتهاء من تأسيسها قبل نهاية العام الحالى، على أن تكون مالكة للمحطة، ويتم طرح عملية التشغيل فى مزايدة دولية على أحد الخطوط العالمية، بالشراكة مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وأوضح أن الهيئة بدأت التفاوض مع عدد من البنوك المحلية، من بينها الأهلى ومصر، لتمويل جزء من تكلفة المشروع، التى تتراوح بين 400 و420 مليون دولار، بخلاف المساهمة فى رأسمال الشركة الوليدة.

وذكر اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنها أرسلت خطابًا لوزارة النقل للمساهمة فى المشروع الجديد، وتنتظر تحديد نسب مساهمتها وهيكل تمويل المشروع والجدول الزمنى للتنفيذ.

وكانت شركة «ديبكو» الكويتية قد تعثرت فى تنفيذ المشروع منذ 2010، وتم فسخ التعاقد عام 2014، وتقام المحطة على مساحة مليون متر مربع بطول 2000 متر بطاقة 4 ملايين حاوية سنويا، وفشلت مفاوضات سابقة بين هيئة ميناء دمياط وشركة «شيناهاربر الصينية» لتنفيذ المشروع.

وفى السياق نفسه، أشار صالح إلى أن الهيئة ألغت المناقصة الخاصة بمشروع البضائع الصب صديقة البيئة، والتى تقدمت لها 11 شركة، وذلك بسبب عدم وصول الشركات المتنافسة على القيمة التقديرية التى وضعتها الهيئة.