تأسيس شركة لخدمة خط الطاروس الإيطالى فى مصر

- عبد الرشيد: تجهيز ساحة بمنطقة ميرغم.. واستقبال سفينة كل 5 أيامالسيد فؤاد عقدت شركة «يونى فريت»، العاملة فى نشاط الإيداعات الجمركية، شراكة مع خط «الطاروس» العالمى، لتأسيس شركة جديدة، تعمل فى نشاط الوكالة الملاحية باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه.قال هانى عبدالرشي

– عبد الرشيد: تجهيز ساحة بمنطقة ميرغم.. واستقبال سفينة كل 5 أيام

السيد فؤاد



عقدت شركة «يونى فريت»، العاملة فى نشاط الإيداعات الجمركية، شراكة مع خط «الطاروس» العالمى، لتأسيس شركة جديدة، تعمل فى نشاط الوكالة الملاحية باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه.

قال هانى عبدالرشيد، رئيس «يونى فريت»، إن الشركة الجديدة تأسست بالشراكة مع الخط الإيطالى تحت مسمى «طاروس مصر»، موضحا أن الخط يزيد من حجم المتداول الخاص به فى منطة البحر المتوسط، كما أن هناك تغيرات فى تعريفة شحن الحاويات من خلال الخط خلال الفترة المقبلة، لجذب أكبر عدد ممكن من المستوردين والمصدرين.

أوضح أن من بين الإجراءات التى اتخذتها الشركة؛ الاستثمار فى تجهيز ساحة لتخزين الحاويات فى منطقة ميرغم الصناعية بالإسكندرية، التى تقترب مساحتها من 15 ألف متر مربع.

من المقرر أن تقوم «يونى فريت» بإنهاء الإجراءت الخاصة بتقديم خدمات الوكالة الملاحية لخط الطاروس.

أشار عبد الرشيد إلى أن الفترة المقبلة تشهد تغيرات فى مواعيد دخول السفن التابعة للخط الإيطالى للموانئ المصرية، لا سيما البحر المتوسط، لافتا إلى أنه تستقبل سفينة كل 4 – 5 أيام فقط، وتكون رحلات منتظمة، عكس ما كان خلال الفترة الأخيرة.

يعد «طاروس» من أهم الخطوط الملاحية المترددة على الموانئ المصرية، لا سيما ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ويتركز نشاط الخط فى نقل الحاويات والبضائع من جنوب أوروبا إلى مصر، وهو من الخطوط الكبيرة العاملة فى منطقة البحر المتوسط، والبحر الأسود، ويعتبر إيطالى الجنسية إلا أنه ينقل معظم البضائع لدول الاتحاد الأوروبى.

تعتبر شركة يونى فريت من الشركات الناجحة العاملة فى نشاط الإيداعات العامة الخارجية، ونجحت فى إنشاء مخازن خارج الميناء لخدمة خط الطاروس فقط على أطراف مدينة الإسكنددرية.

ما يزيد من قوة خط الطاروس أنه يعد إحدى شركات الشحن الإقليمية فى العالم، ودخل فى مشروعات مشتركة مع خطوط تركية، بسبب زيادة حجم التجارة فى تركيا، من خلال إنشاء شركة جديدة تسمى Tarros Shipping and Transport اعتبارًا من يناير 2011.

تنقل الحاويات عبر شركة تاروس والشركة التركية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، وتقدم الشركة خدمة أسبوعية منتظمة، مع سفينتى حاويات حديثتين من الموانئ الإيطالية فى ساليرنو، وجنوة، ولا سبيتسيا، إلى اسطنبول، وجيمليك، وجيبزى، وإزمير.

كما يوفر طاروس الخدمة المباشرة مع 4 سفن بين موانئ اسطنبول ومرسين، والموانئ فى مصر، وإيطاليا، والمغرب، والبرتغال، وتعمل شركة طاروس للشحن من إزمير مع 3 مكاتب فرعية فى اسطنبول وبورصة ومرسين.

ونجحت شركة يونى فريت من الدخول فى نشاط الإيداعات الخارجية بالسوق المصرية، الذى يعد من الأنشطة التى ظهرت فى الأعوام الأخيرة، فى ظل توجه الدوله لتفعيل دور الموانئ كنقاط عبور، وليس نقاط تخزين، كما كان سائدا فى أعوام سابقة.

يذكر أن شركات الإيداعات تتلخص فكرتها فى أنها تمتلك مخازن خارج الميناء، عادة ما تستفيد منها الحاويات والبوالص المجمعة، بمعنى أن يكون أكثر من 5 مستودرين فى حاوية واحدة، فتخرج خارج الميناء إلى مخازن تلك الشركات، والإفراج عنها جمركيا من خلال لجنة جمركية موجودة بها، لتسهيل العمل بالدائرة الجمركية بالميناء، وعدم تقسيم الحاوية الواحدة بها.