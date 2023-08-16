تأسيس شركة جديدة بين المقاولون العرب وميركونز بأنجولا

تم توقيع عقد تأسيس شركة “المقاولون العرب- لواندا” في إطار شراكة بين المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وميركونز الأنجولية، وستختص الشركة الجديدة بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بأنجولا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بناء جسور التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في كافة ربوع القارة الأفريقية.

وأوضح المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب أن تأسيس هذه الشركة الجديدة يأتي تتويجا للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو وزير الأشغال العامة والحضر والإسكان الأنجولي للقاهرة بناء على دعوة من نظيره المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وتلى ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة أنجولا وعقد العديد من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الأنجولية وشركات المقاولات المحلية.

وفي ذات السياق من المقرر استكمال التعاون بزيارة الدكتور عاصم الجزار إلى أنجولا خلال الشهرالقادم لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان والبنية التحتية بأنجولا طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الأنجولي.