«تأسيسية الاتحاد المصري للأوراق المالية» تُعلن القوائم المبدئية للمرشحين

أعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، على القوائم المبدئية للمرشحين على الفئات المختفلة تمهيدًا لخوض السباق الانتخابي .

وأوضحت أن فئة السمسرة تضمنت كلا من جيهان يعقوب العضو المنتدب بشركة “ايجي تريند لتداول الأوراق المالية”، و أحمد سيد العضو المنتدب بشركة “فيصل لتداول الأوراق المالية”، و أسامة جمال العضو المنتدب بشركة “نعيم للوساطة”، و رانية محمود العضو المنتدب بشركة “أكيومن”.

وأيضًا ضمن فئة مرشحي شركات السمسرة عوني عبد العزيز رئيس شركة “وديان للسمسرة”، و معتز عشماوي العضو المنتدب بشركة “عربية أون لاين للوساطة”.

فيما يتنافس 3 مرشحين على فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وهم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، و أحمد مروان رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، و أيمن الصاوي الرئيس التنفيذي بشركة “ثروة” .

ويتنافس كلا من أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي و ياسر حسين زعزع عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، عل فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ .

وعلى صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والمحفاظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة، يتنافس كلاً راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، و عمرو أبو العنين عن سي أي استس مانجمنت، وياسر ياسر عمارة عن ايجل للاستشارات المالية .

وعلى فئة المستقل من ذوي الخبرة يتنافس كلاً من أشرف سالمان ممثلا عن أوراسكوم القابضة للاستثمارات، و محمد جاب الله عن رؤية أون لاين للسمسرة، و محمد يونس عن شركة صندوق استثمار مصر المستقبل .

وتجدر الإشارة إلي أنه وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1462) لسنة 2023 بشأن تنظيم نظلمات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، سيتم قبول التظلمات من المرشحين الذين تم استبعاد أسماءهم من قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المبدئية للمرشحين .