تأسيس«كوست بلاس» للتشطيبات وتركيز على مناطق شرق القاهرة

أسس أشرف طبل، شركة كوست بلاس للتصميمات والتشطيبات، فى ظل الطفرة العمرانية التى تشهدها السوق المحلية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة سواء للقطاع الخاص أو الحكومة.

وقال طبل فى تصريحات خاصة لـ “المال” إن الشركة تركز بشكل رئيسى على تقديم خدمة تشطيب الوحدات السكنية والفيلات حسب رغبة العميل، وتتواجد فى المرحلة الحالية بشكل رئيسى فى مناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر ومصر الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى ان الشركة استطاعت خلال فترة قصيرة توقيع عقود مع عدة عملاء لتولى اعمال التشطيب، وتخطط خلال العام الجارى للوصول بعدد العملاء لنحو 10 أفراد .

وأكد انفتاح كوست بلاس بشكل كامل للتعامل مع كافة المطورين العقاريين لتقديم خدمة التشطيبتن، منوهاً ان مدة التشطيب تقارب 6 شهور فى مختلف الحالات.

وأشار إلى أن الشركة ستدرس فى فترة لاحقة إمكانية اختراق قطاع التطوير العقارى فى ظل تزايد الطلب على الوحدات العقارية بجانب استغلال الخبرات السابقة فى المجال.

وذكر طبل أنه عمل فى السابق فى أكثر من شركة تطوير عقارى منها رؤية العقارية وتولى الاشراف المباشر على تنفيذ مشروع تلال السخنة والذى يقام على مساحة 2.5 مليون متر، كما تولى الاشراف على انشاء وتطوير فندق ريحانة بخليج نبق فى سيناء.

وتابع: “عملت فى السابق فى شركة مكسيم فى بداية مشروعاتها فى القاهرة الجديدة وشرم الشيخ، وفى النهاية اتجهت لإنشاء شركة التصميمات والتشطيبات .