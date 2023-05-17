تأرجح موشرات البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت البورصة المصرية التحركات المتذبذبة مابين ارتفاع وانخفاض محدود، حتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17-5-2023.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، هبوطا بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 16979 نقطة، وسط تحركات متذبذبة صعودا وهبوطا منذ التعاملات الصباحية.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.26% عند مستوى 3029 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.01% عند 4580 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 191 سهما، ارتفع منهم 48 سهما، فيما تراجع 55 سهما، و استقر 88 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء، بصافي 2.86 مليون جنيه، و 18.48 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 21.71 مليون جنيه.