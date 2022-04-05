تأرجحت مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بين التراجع والاستقرار بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر 18.211 جنيه للشراء، و18.311 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

ومن ناحية اخرى تراوحت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.25 و18.19 جنيه للشراء، فيما دارت أسعار البيع بين 18.35 و18.29 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 18.25 جنيه للشراء، و18.35 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية وصل إلى 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 18.19 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.