تأرجح أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباين أسعار العملات داخل البنوك اليوم الإثنين 20 يونيو 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وطبقًا لآخر تحديث على سعر شراء وبيع العملات الأجنبية اليوم، سجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه 19.60 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، فيما سجلت أسعار شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.60 للشراء، و18.77 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.83 جنيه للشراء، و23.02 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، عند 19.60 جنيه للشراء، و19.79 للبيع.

أسعار العملات

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.77 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما سجل سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري على مستواه، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.69 جنيه للشراء، و19.79 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وفي نهاية التعاملات، سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.58 جنيه للشراء، و19.71 للبيع، واستقر سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري عند 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و22.78 للبيع.