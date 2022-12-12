تأخر عن موعد «الشيفت».. عامل يلقي زميله من أعلى «الدائري»

أقدم عامل على إلقاء زميله من أعلى الطريق الدائري بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب تأخره عن موعد “الشيف” واستلام العمل منه.

كانت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا عن سقوط عامل من أعلى الطريق الدائري الإقليمي، ووجود شبهة جنائية.

وبالفحص تبين تشاجر عامل -يعمل في إحدى الشركات الخاصة- مع زميله بسبب تأخر المجني عليه عن موعد الشيفت الخاص به، بالأيدى مما دفعه لإلقائه من أعلى الدائري.

ونقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، واتضح إصابته بجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليمني، وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة.

وبسؤاله المجني عليه، قال إنه يعمل في الفترة الليلية وحدث خلاف بينه وزميله بالعمل، الذي يعمل في الصباحية، لتأخره عن الحضور وتطورت لمشاجرة بالأيدي.

وأشار إلى أنه استعان باثنين من أصدقائه العمال، وأثناء المشاجرة دفعه وسقط من أعلى الدائري وحدثت اصابته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على جميع المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.