تأخر الضوابط يفقد شركات السياحة 100 ألف معتمر في المولد النبوي

15 % ارتفاعاً مرتقباً في أسعار رحلات العمرة دعاء محمود أكد باسل السيسي، رئيس شركة سيسي تورز، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة، أن الشركات فقدت أكثر من 100 ألف معتمر يؤدون عمرة المولد النبوي، بسبب عدم صدور الضوابط المنظمة للموسم من قبل وزارة السياحة حتى الآن. وأضاف الس



15 % ارتفاعاً مرتقباً في أسعار رحلات العمرة



دعاء محمود

أكد باسل السيسي، رئيس شركة سيسي تورز، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة، أن الشركات فقدت أكثر من 100 ألف معتمر يؤدون عمرة المولد النبوي، بسبب عدم صدور الضوابط المنظمة للموسم من قبل وزارة السياحة حتى الآن.

وأضاف السيسي، أن عمرة المولد النبوي تبدأ بعد انقضاء موسم الحج بـ10 أيام وحتى عمرة رجب، كاشفاً أن استمرار التأخر سوف يتسبب في زيادة أسعار الرحلات بنسبة 15% عن الموسم الماضي والذي زادت فيه الأسعار بسبب اقتصاره على 3 أشهر فقط وهى: رجب وشعبان ورمضان.

وتابع السيسي أن تأخر بدء الموسم يضر الشركات والعاملين والمعتمرين على حد سواء، موضحاً أن ارتفاع الأسعار سيكون ناتجا عن ارتفاع تذاكر الطيران وفرق سعر العملة.

وتابع السيسي أن بدء الموسم بصورة مبكرة أسوة بما كان يتم كل عام سوف يحد من عملية تكدس المعتمرين وارتفاع أسعار الرحلات، بالإضافة إلي اتاحة الفرصة للمواطن باختيار البرنامج في التوقيت والسعر المناسب له.

وكانت غرفة شركات السياحة قد أكدت في تقرير لها خلال الشهر الماضي، أن تأخر موسم العمرة تسبب فى ارتفاع أسعار تذاكر الطیران، مما نتج عنه بالتبعية زیادة أسعار البرامج، وأثّر فى بعض الأحیان على جودة الخدمات المقدمة لزوار بیت الله الحرام، وعلى الأعداد المنفذة من كل شركة عاملة فى العمرة، ما تسبب فى خسائر مالیة كبیرة.

وأكدت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة فى تقريرها، أن معظم الشركات اضطرت للاستغناء عن عدد كبیر من العاملین لديها، ما تسبب فى زیادة نسبة البطالة بالمجتمع.

وأوضح التقرير، أن تأخر موسم العمرة خلال العام الماضى نتج عنه عدم وجود تأمین طبى على معتمرى الشركات السیاحیة يشمل العلاج وحالات الإخلاء الطبى للطوارئ، ما أثر سلبا على سلامة وأمن المعتمرین المصریین، وفرض تكالیف مالية كبیرة على الشركات نتیجة تكفلها باستعدادات خاصة لإعادة معتمريها بعد انتهاء فترات العلاج.

يُذكر أن لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عقدت الجمعية العمومية العادية للغرفة، اليوم الأحد، لعرض التقرير السنوى للغرفة لعام 2017، ومناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامى للغرفة لعام 2016/ 2017، وميزانية صندوق الزمالة لعام 2017، ومناقشة الموازنة التقديرية للغرفة لعام 2017/ 2018.

