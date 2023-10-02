البنك المركزي: مد أجل وديعة كويتية بنحو 2 مليار دولار لمدة عام

توصل البنك المركزي المصري إلى اتفاق مع دولة الكويت لتأجيل وديعة بقيمة 2 مليار دولار إلى سبتمبر 2023، بدلًا من سبتمبر 2022.



وتمتلك الكويت، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن «المركزي»، وديعتين واحدة قيمتها 2 مليار دولار واستحقت في أبريل الماضي، والأخرى هي التي تأجيل موعد استحقاقها.



وسجل إجمالي الودائع الكويتية لدى نحو 4.11 مليار دولار، بالفوائد، فيما سجل إجمالي الفوائد على هذه الودائع نحو 114.18 مليون دولار.



وبلغ إجمالي الودائع الخليجية نحو 15 مليار دولار، تتوزع على النحو التالي: 5.7 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، و5.3 مليار دولار للمملكة العربية المتحدة بالإضافة إلى ودائع الكويت المذكورة أعلاه.



وتراجع الدين الخارجي خلال الربع الثاني، بحسب وزارة التخطيط، بنحو حوالي 633 مليون دولار، لينخفض إلى 164.7 مليار دولار مقابل 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2023.