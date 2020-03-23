رياضة

تأجيل نهائي دوري الأبطال واليوروباليج لأجل غير مسمى بسبب «كورونا»

يُذكر أن نهائي دوري الأبطال كان من المقرر إقامته في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، على أن يلعب نهائي اليوروباليج بملعب إنيرجا جادينسك في بولندا.
إسلام مصطفى 8:41 م, الأثنين, 23 مارس 20 8:41 م, الأثنين, 23 مارس 20

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا .

كما أعلن تأجيله لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، والتي كان من المقرر إقامتهم في شهر مايو المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل.

يأتي ذلك بعد قرار الويفا بتأجيل يذكر مباريات الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي لم تقم جميعها بسبب تفشي كورونا بقوة في أوروبا.

يُذكر أن نهائي دوري الأبطال كان من المقرر إقامته في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، على أن يلعب نهائي اليوروباليج بملعب إنيرجا جادينسك في بولندا.

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بقلم إسلام مصطفى

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