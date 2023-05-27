تأجيل نظر محاكمة 24 متهما في أحداث الشغب بمنطقة السلام لجلسة 25 يونيو

قررت محكمة امن الدولة العليا الدائرة الثالثة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز اعادة محاكمة 24 متهما في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث شغب السلام والمتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وذلك الى جلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم.صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي.
كتبت- نجوى عبد العزيز