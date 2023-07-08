تأجيل نظر محاكمة 22 متهما بخلية إخوانية إلى 12 أغسطس

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر قرارها برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، بتأجيل نظر محاكمة خلية الـ 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري للإخوان وذلك إلى جلسة 12 أغسطس.

تضمن قرار الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الـ 10 تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضهاواهدافها.

كتبت – نجوى عبد العزيز