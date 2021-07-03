تأجيل نظر محاكمة 20 متهمًا بقضية فض رابعة إلى 2 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة إلارهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والمنعقدة بطرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 20 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك إلى جلسة 2 أغسطس المقبل؛ للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين اتهاماتٍ عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفضّ تجمهرهم، والتعدي على ممتلكات عامة وخاصة وإتلافها.

نجوى عبد العزيز