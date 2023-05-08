تأجيل نظر محاكمة 18 متهما بتهمة جلب المخدرات بينهم 7 أجانب

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، تأجيل نظر محاكمة 18 متهما بينهم 6 أتراك، و11 مصريا، وواحد ألماني، في قضية جلب المخدرات والاتجار بها داخل البلاد، وذلك إلى جلسة 10 مايو القادم للمرافعة.

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، بقيام المتهمين، ومن ضمنهم المتهم الـ 14، وكان طفلا لم يتجاوز الـ18، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد، في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا بقصد الاتجار جوهر مخدر هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش.

كتبت نجوى عبد العزيز