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تأجيل نظر محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستعمال القوة في المطرية

لجلسة 20 سبتمبر
المال - خاص 4:30 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 4:30 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم تأجيل نظر محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، لجلسة 20 سبتمبر الجاري لتعذر حضور المتهمين.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر، وقتل من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية “فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات” قاصدين من ذلك إزهاق روحهم وأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية .

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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