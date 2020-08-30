تأجيل نظر محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالي في كوبونات الغاز

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين محمد حسنى ومحمد عبد المنعم قرارا بتأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق فى قضية كوبونات الغاز لجلسة 27 سبتمبر القادم.

كانت التحقيقات كشفت أن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية عروضا من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة.

ووجهت النيابة العامة ليوسف بطرس غالى اتهامات ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية باستصدار موافقة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

كتبت- نجوى عبد العزيز