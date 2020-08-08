تأجيل نظر محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في قضية «الحزام الأخضر»

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة القضية المعروفة بالحزام الأخضر، والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين لجلسة الغد.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

كما أمرت النيابة بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه.

كتبت – نجوى عبد العزيز