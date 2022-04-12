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تأجيل نظر محاكمة محمد بديع ومتهمين آخرين بارتكاب أحداث المنصة

وذلك لجلسة 25 أبريل الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع
المال - خاص 6:23 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 6:23 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب بالقاهرة،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظرمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث المنصة، وذلك لجلسة 25 أبريل الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع.

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وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من الاتهامات أنهم في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان المرشد العام.

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يذكر أن القضية تضم كلًا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، و72 آخرين.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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