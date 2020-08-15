تأجيل نظر محاكمة محمد إبراهيم سليمان وآخرين في قضية أرض الجولف

لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، لجلسة 12 أكتوبر المقبل، للاطلاع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وقائع القضية تعود إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق “سليمان” على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

كتبت- نجوى عبدالعزيز