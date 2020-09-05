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تأجيل نظر محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال إلى 4 أكتوبر

مع استمرار حبس المتهم
المال - خاص 3:14 م, السبت, 5 سبتمبر 20 3:14 م, السبت, 5 سبتمبر 20

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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة ٤ أكتوبر المقبل، لتقديم صورة رسمية من الطعن بالنقض وذلك مع استمرار حبس المتهم.

كانت التحقيقات قد كشفت  أن المتهم محسن منير علي السكري، صاحب شركة “رد سي” للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.

كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين “أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير” مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها وتم إحالة المتهم للمحاكمة.

كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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