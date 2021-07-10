تأجيل نظر محاكمة متهم بأحداث بولاق إلى 12 يوليو

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة أحد عناصر 6 أبريل؛ لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث بولاق الدكرور- لجلسة 12 يوليو الحالي.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

يُذكر أن النيابة كانت قد وجَّهت للمتهم وآخرين سبَق الحكم عليهم، العديد من الاتهامات؛ ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر.

وكذلك اتهامات التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والآمن العام.

نجوى عبد العزيز