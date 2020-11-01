سيـــاســة

تأجيل نظر محاكمة متهمي التخابر مع داعش لجلسة 10 نوفمبر

القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش"، لجلسة 10 نوفمبر
المال - خاص 8:20 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 8:20 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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قررت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة، تأجيل نظر محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 10 نوفمبر لتعذر حضور المتهم المحبوس.

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كانت تحقيقات  نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.ووتضمنت جرائمهم  اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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