تأجيل نظر محاكمة متهمين بالتجمهر واستعمال القوة في المطرية

قررت محكمة أمن الدولة طوارئ دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، وذلك إلى جلسة 16 أغسطس المقبل.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر، وقتل 2 من المواطنين بأن صوَّبوا تجاههم أعيرة نارية “فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات” قاصدين من ذلك إزهاق روحهم وأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية.

نجوى عبدالعزيز