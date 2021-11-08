تأجيل نظر محاكمة متهمين بأحداث مجلس الوزراء إلى 21 نوفمبر

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي تأجيل محاكمة متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك إلى جلسة 21 نوفمبر الحالى.

وجهت جهات التحقيق للمتهمين وآخرين اتهامات ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن عملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وكان قرار الاتهام قد تضمن إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

كتبت نجوى عبد العزيز