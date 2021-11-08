لايف

تأجيل نظر محاكمة متهمين بأحداث مجلس الوزراء إلى 21 نوفمبر

في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء
المال - خاص 9:58 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 9:58 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي تأجيل محاكمة متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك إلى جلسة 21 نوفمبر الحالى.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

وجهت جهات التحقيق للمتهمين وآخرين اتهامات ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن عملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وكان قرار الاتهام قد تضمن إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

كتبت نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تأجيل نظر محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة إلى 21 نوفمبر

المال - خاص 9:47 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

مركز «مجدي يعقوب للقلب» يجري 6 عمليات دون جراحة

المرسي عزت 8:10 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

تقديم 59 مشروعا هندسيا من الجامعات المصرية بيوم هندسة بورسعيد (صور)

أماني العزازي 8:04 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

في افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين ..«سعفان»: الرئيس السيسي يقدم كل الدعم للمرأة المصرية

دعاء حسني 7:55 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

«القوى العاملة» : السفر عن طريق أي جهة غير الوزارة غير قانوني (فيديو)

محمد مجدي 7:23 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا واضحًا بالتغير المناخي وآثاره على صحة الإنسان

المرسي عزت 5:29 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21