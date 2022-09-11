تأجيل نظر محاكمة عنصر من خلية «المرابطون» إلى 3 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة عبد الله عامر عبده وشهرته “أبو أثر” المتهم بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت اسم “المرابطون” لجلسة 3 أكتوبر المقبل لطلبات الدفاع، وصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى.

والجدير بالذكر أن المتهم عبد الله عامر عبده صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في هذه القضية، وتم القاء القبض عليه، وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته أمام هيئه المحكمه التي اصدرت قرارها المتقدم.

واتهمت النيابة العامة المتهمين الوارد أسمائهم بقرار الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بأنهم كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة ارهابية اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور تتخذ الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

بالإضافة إلى تلقوا تدريبات عسكرية واشتركوا في تنفيذ عمليات عدائية غير موجهة لمصر بأن التحقوا بالجماعة المسماه “المرابطون” التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية، وشاركوا في تنفيذ عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.

كتبت نجوى عبد العزيز